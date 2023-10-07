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Еще один наблюдательный пост российских миротворцев свернут в Карабаха

Еще один наблюдательный пост российских миротворцев свернут в Карабаха

Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения. Об этом сообщает Минобороны России.

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано.

В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернут один наблюдательный пост.

Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий под контролем российских миротворцев завершен подсчет вооружения, военной техники, стрелкового оружия и боеприпасов на складах незаконных вооруженных формирований Карабаха. Сдано: 92 единицы бронетехники, 142 единицы автомобильной техники, 124 единицы средств ПВО, 112 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, 1 единица БпЛА, более 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 66,1 млн боеприпасов.

Охрана мест хранения вооружения, военной техники и боеприпасов организована совместными российско-азербайджанскими сторожевыми постами.

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