Товарооборот между Азербайджаном и Грузией составил $612,87 млн

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Товарооборот между Азербайджаном и Грузией в январе-августе 2023 года составил $612,87 млн, говорится в отчете Государственного таможенного комитета Азербайджана.

«В январе-августе текущего года товарооборот между Азербайджаном и Грузией составил $612,87 млн долларов. Объем этого показателя по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос на 16,6%, или $87,133 млн», – следует из отчета гостаможни.

В январе-августе 2022 года объем товарооборота между Азербайджаном и Грузией составил 525,737 млн долларов.