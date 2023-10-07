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Почему власти Израиля «проспали» вторжение?

Почему власти Израиля "проспали" вторжение?

Оценка израильской разведки состояла в том, что ХАМАС сейчас эскалация невыгодна, после трений в последние недели жителям Газы дали больше разрешений на работу в Израиле, в Газу зашёл очередной транш катарских денег и так далее, заявил израильский военный эксперт Давид Гендельман в интервью «Би-би-си».

«Значит их текущие требования удовлетворены, воевать они сейчас не будут, а учения это просто сезонные учения, как уже бывало. И непосредственную подготовку к операции разведка тоже не вскрыла. Поэтому армия расслабилась, боеготовности на границе не было, ХАМАС достиг полной внезапности в нападении, и соответственно добился неожиданных даже для себя успехов», – сказал Гендельман.

По его мнению, Израиль намерен провести наземную операцию в секторе Газа.

«На данный момент объявленная операция «Железные мечи» концентрируется на полной зачистке израильских населенных пунктов от еще оставшихся там боевиков ХАМАС и на авиаударах по сектору Газа. Параллельно идет мобилизация резерва и стягивание сухопутных сил к границе в рамках подготовки к наземной операции», – заявил эксперт.

При этом он считает, что захват большого количества заложников может осложнить проведение такой операции.

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