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Учрежден Союз судей Азербайджана

Учрежден Союз судей Азербайджана

Учрежден Союз судей Азербайджана, председателем которого избран Рамиз Рзаев, сообщает Report.

Данное решение было принято на общем собрании Союза ассоциаций судей Азербайджанской Республики, Общественных объединений судей общих судов и судей специализированных судов.

По итогам голосования Рамиз Рзаев был избран председателем, Санан Гаджиев и Аладдин Джафаров – заместителями председателя, Тахир Казымов, Абидин Гусейнов, Саадат Бекташи, Вели Абдуллаев, Нуру Гулиев, Хокума Бабаева, Рамин Гарагурбанлы и Асад Мирзалиев – членами правления, а Гюнай Ахундова, Фарид Исмаилзаде и Салим Аллахвердиев – членами контрольно-ревизионной комиссии.

В составе союза были созданы комиссии по международным отношениям, судебно-правовой реформе, вопросам обучения и этики, защите прав и законных интересов судей и вопросам коммуникации.

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