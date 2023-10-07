Учрежден Союз судей Азербайджана, председателем которого избран Рамиз Рзаев, сообщает Report.
Данное решение было принято на общем собрании Союза ассоциаций судей Азербайджанской Республики, Общественных объединений судей общих судов и судей специализированных судов.
По итогам голосования Рамиз Рзаев был избран председателем, Санан Гаджиев и Аладдин Джафаров – заместителями председателя, Тахир Казымов, Абидин Гусейнов, Саадат Бекташи, Вели Абдуллаев, Нуру Гулиев, Хокума Бабаева, Рамин Гарагурбанлы и Асад Мирзалиев – членами правления, а Гюнай Ахундова, Фарид Исмаилзаде и Салим Аллахвердиев – членами контрольно-ревизионной комиссии.
В составе союза были созданы комиссии по международным отношениям, судебно-правовой реформе, вопросам обучения и этики, защите прав и законных интересов судей и вопросам коммуникации.