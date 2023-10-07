Греция и Бельгия поддержали Израиль

Министерства иностранных дел европейских стран поддержали Израиль в связи с нападением ХАМАС на Израиль 7 октября.
МИД Греции выразил поддержку Израилю через аккаунт в социальной сети X:
«Греция решительно осуждает сегодняшние тяжелые ракетные обстрелы территории Израиля из сектора Газа. Греция поддерживает Израиль и глубоко обеспокоена этой неприемлемой эскалацией насилия».
Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб осудила нападения ХАМАС на мирных жителей:
«Бельгия решительно осуждает массированные ракетные обстрелы гражданского населения Израиля. Насилие и террор только продлевают страдания и блокируют путь к диалогу. Наши мысли со всеми жертвами. Мы внимательно следим за ситуацией».