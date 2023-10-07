Греция и Бельгия поддержали Израиль

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Министерства иностранных дел европейских стран поддержали Израиль в связи с нападением ХАМАС на Израиль 7 октября.

МИД Греции выразил поддержку Израилю через аккаунт в социальной сети X:

«Греция решительно осуждает сегодняшние тяжелые ракетные обстрелы территории Израиля из сектора Газа. Греция поддерживает Израиль и глубоко обеспокоена этой неприемлемой эскалацией насилия».

Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб осудила нападения ХАМАС на мирных жителей:

«Бельгия решительно осуждает массированные ракетные обстрелы гражданского населения Израиля. Насилие и террор только продлевают страдания и блокируют путь к диалогу. Наши мысли со всеми жертвами. Мы внимательно следим за ситуацией».