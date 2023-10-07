Заместитель посла Израиля в Азербайджане: Приложим все усилия для защиты своих граждан |
Азербайджан поддержал проведение Мундиаля в Саудовской Аравии |
ХАМАС: Это ответ на жестокость против палестинцев |
Президент Алиев поздравил Путина с днем рождения |
Посольство Азербайджана в Израиле обратилось к согражданам |
Израиль подтвердил захват ХАМАСом семи общин |
Нетаньяху выразил уверенность в победе Израиля (видео) |
ВВС Израиля наносят удар по Сектору Газа (видео) |
Граждан Азербайджана среди пострадавших в Израиле нет |
Главное Мир

Греция и Бельгия поддержали Израиль

Греция и Бельгия поддержали Израиль

Министерства иностранных дел европейских стран поддержали Израиль в связи с нападением ХАМАС на Израиль 7 октября.

МИД Греции выразил поддержку Израилю через аккаунт в социальной сети X:

«Греция решительно осуждает сегодняшние тяжелые ракетные обстрелы территории Израиля из сектора Газа. Греция поддерживает Израиль и глубоко обеспокоена этой неприемлемой эскалацией насилия».

Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб осудила нападения ХАМАС на мирных жителей:

«Бельгия решительно осуждает массированные ракетные обстрелы гражданского населения Израиля. Насилие и террор только продлевают страдания и блокируют путь к диалогу. Наши мысли со всеми жертвами. Мы внимательно следим за ситуацией».

Теги:
Из этой рубрики
НАТО осудило атаки ХАМАС против Израиля
Мир

НАТО осудило атаки ХАМАС против Израиля

2023/10/07, 17:50
Боевики ХАМАС взяли в плен генерала израильской армии
Мир

Боевики ХАМАС взяли в плен генерала израильской армии

2023/10/07, 17:38
Эрдоган переизбран председателем Партии справедливости и развития
Мир

Эрдоган переизбран председателем Партии справедливости и развития

2023/10/07, 17:27
ХАМАС напал на Израиль. Хроника (фото, видео)
Мир

ХАМАС напал на Израиль. Хроника (фото, видео)

2023/10/07, 17:17
Греция и Бельгия поддержали Израиль
Мир

Греция и Бельгия поддержали Израиль

2023/10/07, 17:12
США поддержали Израиль
Мир

США поддержали Израиль

2023/10/07, 17:04
Путин, Мирзиёев и Токаев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан
Мир

Путин, Мирзиёев и Токаев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан

2023/10/07, 16:43
Пашинян поздравил Путина с днем рождения и обсудил ситуацию в Карабахе
Мир

Пашинян поздравил Путина с днем рождения и обсудил ситуацию в Карабахе

2023/10/07, 16:00
Башар Асад поддержал Палестину (фото)
Мир

Башар Асад поддержал Палестину (фото)

2023/10/07, 15:50