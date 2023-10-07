США поддержали Израиль

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Американская администрация заявляет о полной поддержке Израиля на фоне ситуации с нападением движения ХАМАС, говорится в заявлении Совета безопасности США, сообщает «Интерфакс».

«Мы решительно поддерживаем правительство и народ Израиля и выражаем соболезнования в связи с гибелью израильтян в ходе атак», – отмечается в документе.