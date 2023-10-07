Нетаньяху: ХАМАС заплатит самую высокую цену за это нападение

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Основная текущая цель Израиля в условиях нападения со стороны палестинцев из Газы – зачистка территории страны от проникших на нее боевиков.

Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху по итогам срочного совещания с руководством силовых структур страны.

«Начиная с сегодняшнего утра Государство Израиль находится в состоянии войны. Наша первая задача – зачистить враждебные силы, которые проникли на нашу территорию и восстановить безопасность и спокойствие в общинах, подвергшихся нападению», – заявил премьер, высказывания которого распространила пресс-служба правительства.

Он добавил, что Израиль заставит своих противников заплатить высочайшую цену за это нападение.