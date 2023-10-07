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Делегация Азербайджана принимает участие в ежегодной сессии ПА НАТО

Делегация Азербайджана принимает участие в ежегодной сессии ПА НАТО

Делегация Азербайджана принимает участие в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

В Копенгагене в 69-й ежегодной сессии принимают участие представители 31 страны-члена альянса, а также государств-партнеров.

В рамках заседаний комитетов сессии будет обсуждена ситуация в Украине, решения, принятые на Вильнюсском саммите Альянса, безопасность Черноморского региона, защита морской инфраструктуры, восстановление трансатлантических экономических отношений, продовольственная и энергетическая безопасность и другие актуальные вопросы.

В мероприятии принимают участие делегация Азербайджанской Республики при НАТО и делегация Милли Меджлиса (парламент) в ПА НАТО.

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