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Госкомиссия: Баласанян жестоко пытал и убил Натига Гасымова

Госкомиссия: Баласанян жестоко пытал и убил Натига Гасымова

”Виталий Баласанян на глазах у армянских солдат неоднократно подвергал Натига Гасымова жестоким и страшным пыткам вопреки законам войны, и убил его».

Об этом сообщили в Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

По информации достоверных источников, героизм и отвага этого бесстрашного азербайджанского солдата вызывали панику и психологическое напряжение у противника, полевой командир Виталий Баласанян неоднократно подвергал Натига Гасымова тяжелым пыткам перед армянскими солдатами, и убил его.

С 1988 года Виталий Баласанян принимал активное участие в разжигании сепаратизма и организации террористических актов на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской Республики, проведении этнических чисток, совершении Ходжалинского геноцида, совершил многочисленные военные преступления. Впоследствии был «заместителем министра обороны» и «главой Совета Безопасности» сепаратистского режима, созданного на оккупированных Арменией территориях Азербайджана.

Как известно, армянская сторона вопреки нормам гуманитарного права скрыла информацию о месте захоронения всех граждан Азербайджана, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, в том числе Натига Гасымова, и проявляет это бесчеловечное отношение и сегодня.

 

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