Госкомиссия: Возможно, Натиг Гасымов похоронен на территории Ходжалинского района

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Как известно, армянская сторона вопреки нормам гуманитарного права скрыла информацию о месте захоронения всех граждан Азербайджана, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, в том числе Натига Гасымова, и продолжает проявлять это бесчеловечное отношение и сегодня.

Как сообщили в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, Н.Гасымов родился в 1971 году в селе Кичик Гарамурад Гядабейского района Азербайджанской Республики. В связи с нападением вооруженных формирований Армении на суверенные территории Азербайджанской Республики в 1991 году добровольно записался в батальон «Карабахские ястребы», организованный в Агдамском районе, принимал участие в защите Родины. 12 марта 1992 года в ходе боев в направлении села Пирлер (Храморт) Ходжалинского района был взят в плен армянскими военными.