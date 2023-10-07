Эрдоган призвал Израиль и Палестину к сдержанности

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль и палестинцев к сдержанности на фоне эскалации.

Об этом заявил Эрдоган в своем обращении к гражданам передает Anadollu.

“Мы призываем все стороны к сдержанности, избегать необдуманных шагов, которые могут еще больше усилить напряженность”, – сказал он.

Эрдоган также отметил, что Турция сделает все возможное, чтобы остановить кровопролитие в регионе, начиная от Ближнего Востока до Карабаха.

По его словам, Анкара продолжит решительную борьбу с терроризмом. Турецкий лидер также заявил, что страна привержена решению конфликтов путем диалога.