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МИД Азербайджана и Катара провели политические консультации

МИД Азербайджана и Катара провели политические консультации

Очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Государства Катар состоялся 6 октября в Баку.

Об этом сообщили в управлении пресс-службы МИД Азербайджана.

Политические консультации прошли под руководством заместителя министра иностранных дел Азербайджана Ялчина Рафиева от азербайджанской стороны и государственного министра иностранных дел Государства Катар Султана бен Саада аль-Мурайхи – от катарской.

В ходе консультаций были обсуждены нынешнее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, экономической, энергетической, гуманитарной сферах, в области межпарламентских связей, вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Стороны также провели обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Государство Катар было проинформировано о постконфликтной ситуации в регионе, в том числе о строительно-восстановительных работах на освобожденных территориях и реинтеграции.

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