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В Баку подошли к концу КШУ Eternity-2023 (фото, видео)

В Баку подошли к концу КШУ Eternity-2023 (фото, видео)

В Баку завершились командно-штабные учения c компьютерной поддержкой Eternity-2023, в которых принимали участие военнослужащие Азербайджана, Турции и Грузии. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В ходе учений, состоявшихся с привлечением военнослужащих трех стран и представителей соответствующих государственных структур, были выполнены задачи по организации охраны стратегически важных и региональных экономических проектов.

В Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны состоялось мероприятие по случаю завершения учений.

На мероприятии было отмечено, что основное внимание при проведении учений было уделено укреплению взаимодействия и обеспечению слаживания между Вооруженными силами Азербайджана, Турции и Грузии.

Было отмечено, что все задачи, поставленные в ходе командно-штабных учений Eternity-2023 с компьютерной поддержкой, были успешно выполнены.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано совместное фото на память.

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