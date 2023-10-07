Глава управления госпротокола МИД Азербайджана получил новую должность

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В социальных сетях распространилась информация об отстранении от должности начальника управления государственного протокола министерства иностранных дел Азербайджана.

Согласно распространившейся информации, приказом министра иностранных дел Джейхуна Байрамова был снят с должности начальник управления госпротокола министерства Рамиль Рзаев.

В ответ на запрос Trend в МИД сообщили, что в министерстве произошла внутренняя ротация.

«Это не увольнение. Была внутренняя ротация. Рамиль Рзаев назначен начальником другого управления. Он приступит к исполнению своих новых обязанностей с 12 октября», – отметили в МИД.