Азербайджан и Россия усовершенствуют фитоконтроль (фото)

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Ускорение процесса интеграции информационных систем Азербайджана и России для совершенствования импортно-экспортного контроля в фитосанитарной сфере обсуждалось в Москве в ходе визита азербайджанской делегации.

Согласно информации АПБА, эти и другие вопросы сотрудничества обсуждались в ходе встречи председателя Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгара Тахмазли с руководителем Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергеем Данквертом.

Стороны также обсудили вопросы регистрации и утверждения предприятий, импортирующих из России в Азербайджан продукты питания.

По результатам встречи было продлено до конца года разрешение на импорт продукции предприятий, которые ранее не были зарегистрированы.

В рамках визита Г. Тахмазли принял участие в официальной церемонии открытия аграрно-промышленной выставки “Золотая осень-2023” с участием премьер-министра России Михаила Мишустина и других официальных лиц.