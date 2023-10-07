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Эксперт: Россия навсегда покидает Южный Кавказ

Эксперт: Россия навсегда покидает Южный Кавказ

Как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, бывший депутат Саратовской областной думы от «Единой России», политический аналитик, историк Дмитрий Чернышевский на своем канале в Youtube высказался о неизбежном уходе России из Южного Кавказа.

«Российская империя, которая когда-то пришла на Кавказ и завоевала его в начале 19-го века, уходит оттуда навсегда. У нее нет никаких рычагов воздействия, поэтому карабахский вопрос решается без России, и дальше все на Южном Кавказе будет решаться без России», – считает он.

«Время российской гегемонии закончилось. И база будет выведена из Армении, и из ОДКБ выйдет Армения, и из Карабаха скоро выгонят этих миротворцев, которые непонятно что там делали», – отметил Чернышевский.

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