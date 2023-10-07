Байрамов обсудил с Орличем ситуацию в регионе: что известно

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Национальной ассамблеи Сербии Владимиром Орличем. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы в повестке сотрудничества между Азербайджаном и Сербией, а также текущая ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил важность взаимных контактов и визитов, особенно нынешнего политического диалога между лидерами двух стран, в развитии повестки двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Сербией в различных сферах. Напомнив, что Сербия всегда полностью поддерживала суверенитет и территориальную целостность нашей страны в завершившемся армяно-азербайджанском конфликте, а также в постконфликтный период, министр Джейхун Байрамов подчеркнул недопустимость применения двойных стандартов в отношении этих важных принципов международного права.

Дж.Байрамов подробно проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и мирном процессе, а также предпринимаемых усилиях по реинтеграции проживающих в Карабахском регионе армянских жителей.

Говоря об антитеррористических мероприятиях, начавшихся в ответ на очередные провокации остатков армянских вооруженных сил, которые в нарушение международного права после завершения оккупации продолжали сохранять присутствие на наших территориях, министр отметил, что в результате этих мероприятий всем вновь стали понятны масштабы незаконной милитаризации в Карабахском регионе.

Он отметил, что, несмотря на устранение этой реальной угрозы миру и безопасности в регионе, сегодня ряд стран предпринимают крайне опасные шаги по проецированию своих внутриполитических повесток на регион различными способами.

Несмотря на текущие вызовы, наша страна полна решимости предотвратить подобные попытки, а также продвигать процесс миростроительства и реинтеграции, заявил Дж.Байрамов.

Председатель Национального собрания Владимир Орлич выразил удовлетворение визитом в Азербайджан, а также принятием со стороны президента Азербайджана Ильхама Алиева. В.Орлич выразил веру, что такие визиты будут способствовать развитию нынешних дружественных отношений между нашими странами на различных уровнях, в том числе на межпарламентском. Несмотря на то, что ситуация и картина в регионе совершенно ясна, противоречивые позиции, выдвигаемые рядом стран в противовес международному праву и нынешним реалиям, вызывают сожаление, добавил он.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.