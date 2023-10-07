5 женщин тяжело пострадали в ДТП на трассе Баку-Газах

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В Агстафинском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие.

ДТП произошло на автомагистрали Баку-Газах, уточняет АПА.

Микроавтобус, следовавший по маршруту Агстафа-Газах, столкнулся с эвакуатором.

В результате аварии пострадали 5 пассажиров микроавтобуса: Афет Мамедова 1981 года рождения, Хаджар Исмаилова 1982 года рождения, Тарана Томтиева (1988), Шарифа Гасымова (1971), Нармин Мамедова (2005). Все они госпитализированы в Центральную больницу Агстафинского района.

Сообщается, что состояние их тяжелое.

По факту проводится расследование.