Эксперт: Азербайджан исключает любые попытки мести армянам Карабаха

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Как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, бывший депутат Саратовской областной думы от «Единой России», политический аналитик, историк Дмитрий Чернышевский на своем канале в Youtube прокомментировал ситуацию в Карабахском регионе Азербайджана и отметил мудрую линию азербайджанского руководства по отношению к армянскому населению Карабаха.

«В Карабах возвращается азербайджанская армия. Но пока ни одного эксцесса не зафиксировано. Мы являемся свидетелями замечательного поведения азербайджанских войск и очень четкой линии азербайджанского государства. Азербайджан исключает любые попытки мести против армянского населения Карабаха», – отметил он.

«А все потому, что ему не нужна война с Арменией. Азербайджан не воюет с Арменией, он лишь хочет вернуть свое, законное, свою международно признанную территорию, обеспечив транспортное сообщение, которое и Армении принесет выгоду. Азербайджану крайне важно, чтобы в регионе установился мир. Азербайджану это крайне выгодно. Азербайджан и так является одной из самых успешных постсоветских стран. Ведь занимая исключительное положение на стратегических путях и имея нефть, он не разворовал и не потратился на всякие английские футбольные клубы, а вкладывался в свою армию, в развитие страны», – констатирует Чернышевский.

«Азербайджан и с войной добился больших успехов в своем развитии. И можно только вообразить, какими будут достижения Азербайджана без войны. Поэтому он крайне заинтересован в мире в регионе. У него есть очень большой материальный интерес в мирном сосуществовании, в нормальных отношениях с Арменией, в нормальном руководстве Армении, которое не грызется с соседями, а сотрудничает с ними», – отмечает эксперт.