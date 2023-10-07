Байден настаивает на освобождении нобелевского лауреата из Южного Азербайджана |
Орбан: Азербайджан – важная страна для защиты энергетической независимости ЕС |
Ж/д линия от Восточного Зангезура в Нахчыван пройдет через Иран (фото) |
Баку призвал мир заставить Армению выдать карты минных полей |
Президент Алиев принял иранского министра: что известно |
Росмиротворцы сворачивают еще 3 наблюдательных поста в Карабахе |
СМИ: Пхеньян приступил к поставкам артиллерии России |
Баку осудил антиазербайджанское заявление председателя ОБСЕ |
Житель Тертерского района погиб, подорвавшись на мине |
Главное Мир

Гутерриш против ядерных испытаний

Гутерриш против ядерных испытаний

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает ядерные державы следовать мораторию на проведение ядерных испытаний.

Об этом заявил на брифинге представитель генсека Фархан Хак, комментируя возможный отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Генеральный секретарь неизменно говорит о важности вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Генеральный секретарь призывает все ядерные государства публично подтвердить мораторий на испытания ядерного оружия и свою приверженность ДВЗЯИ», – сказал он.

Хак напомнил, что Гутерриш «настоятельно призывает» все страны, которые не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, сделать это «без каких-либо оговорок». По его словам, это особенно касается государств, чья ратификация требуется, чтобы договор вступил в силу.

Теги:
Из этой рубрики
Шольц настаивает на реформировании Евросоюза
Мир

Шольц настаивает на реформировании Евросоюза

2023/10/07, 01:00
Гутерриш против ядерных испытаний
Мир

Гутерриш против ядерных испытаний

2023/10/07, 00:45
Госдеп выслал российских дипломатов
Мир

Госдеп выслал российских дипломатов

2023/10/07, 00:32
Твит Маска о конгрессе в Баку демонстрирует высокую популярность
Мир

Твит Маска о конгрессе в Баку демонстрирует высокую популярность

2023/10/07, 00:26
Байден настаивает на освобождении нобелевского лауреата из Южного Азербайджана
Мир

Байден настаивает на освобождении нобелевского лауреата из Южного Азербайджана

2023/10/07, 00:16
Группа мусульман пресекла акт исламофобии в Нидерландах (видео)
Мир

Группа мусульман пресекла акт исламофобии в Нидерландах (видео)

2023/10/06, 22:48
Нашествие клопов сорвало занятия во французских школах
Мир

Нашествие клопов сорвало занятия во французских школах

2023/10/06, 22:32
Зеленский: Важно выстоять эту зиму
Мир

Зеленский: Важно выстоять эту зиму

2023/10/06, 22:04
Власти Казахстана могут запретить хиджабы и никабы
Мир

Власти Казахстана могут запретить хиджабы и никабы

2023/10/06, 21:39