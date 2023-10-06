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Орлич отметил высокий уровень связей между Сербией и Азербайджаном

Орлич отметил высокий уровень связей между Сербией и Азербайджаном

Связи между Азербайджаном и Сербией находятся на самом высоком уровне. Это обусловлено прекрасными личными отношениями между главами наших государств, сотрудничеством, доверием и взаимоуважением. Опираясь на эту дружбу и стратегическое партнерство, мы, как настоящие друзья, всегда поддерживаем друг друга. Мы рядом друг с другом в вопросах, которые считаем важными. Сербия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Об этом журналистам сказал находящийся с визитом в Азербайджане председатель Национального собрания Республики Сербия Владимир Орлич, сообщает «Азертадж».

Подчеркнув, что испытывает большую честь и удовлетворение встречей с Президентом Ильхамом Алиевым в рамках визита, гость отметил важность совместной деятельности в дальнейшем успешном развитии двусторонних отношений государств как истинных и сильных друзей. По словам В.Орлича, парламенты также внесут вой вклад в эту работу.

«До сих пор у нас было прекрасное сотрудничество. Делегация Сербии также приняла участие в специальной сессии Милли Меджлиса по случаю 100-летнего юбилея великого лидера Гейдара Алиева в мае этого года. Мы и сегодня воспользовались возможностью почтить память великого лидера Гейдара Алиева. Надеемся, что проекты между двумя странами будут успешно продолжены. Но также важно продолжать придерживаться единых ценностей и принципов. Обе страны поддерживают международное публичное право, закрепленное в Уставе ООН. Это непросто в современном мире. Однако это единственный способ защитить справедливость, права людей и государств», – заявил Владимир Орлич.

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