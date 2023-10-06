Росмиротворцы сворачивают еще 3 наблюдательных поста в Карабахе

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Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения.

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности Российского миротворческого контингента не зафиксировано.

В течении суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернуты еще три наблюдательных поста.

Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий под контролем российских миротворцев продолжен подсчет вооружения, военной техники, стрелкового оружия и боеприпасов на складах незаконных вооруженных формирований Карабаха. На 6 октября сдано: 92 единицы бронетехники, 142 единицы автомобильной техники, 124 единицы средств ПВО, 112 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, 1 единица БпЛА, более 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 58,5 млн боеприпасов.

Охрана мест хранения вооружения, военной техники и боеприпасов организована совместными российско-азербайджанскими сторожевыми постами.