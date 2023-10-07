Госдеп выслал российских дипломатов

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Госдепартамент США объявил персонами нон грата двух российских дипломатов. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на пресс-службу американского ведомства.

В Госдепе пояснили, что выслали россиян из США в ответ на «надуманную» высылку двух работников американского посольства в Москве в сентябре нынешнего года.

«Действия Госдепартамента посылают четкий сигнал, что неприемлемые действия против сотрудников нашего посольства в Москве будут иметь последствия», — заявили в ведомстве.

Имена высланных дипломатов в Госдепе не назвали. МИД России пока не комментировал информацию о высылке российских дипломатов.