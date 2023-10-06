ANAMA: Угроза мин и НРБ сохраняется

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Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) вновь обратилось к гражданам в связи с минной угрозой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ANAMA.

В агентстве напомнили, что 6 октября произошел инцидент с подрывом на мине в окрестностях села Чайлы Тертерского района.

По предварительной информации, в результате взрыва погиб житель села Гасангая Ягуар Алигейдар оглу Хадыев (1989 года рождения).

В ANAMA напомнили, что угроза мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях все еще сохраняется.