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ANAMA: Угроза мин и НРБ сохраняется

ANAMA: Угроза мин и НРБ сохраняется

Агентство Азербайджана  по разминированию (ANAMA) вновь обратилось к гражданам в связи с минной угрозой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ANAMA.

В агентстве напомнили, что 6 октября произошел инцидент с подрывом на мине в окрестностях села Чайлы Тертерского района.

По предварительной информации, в результате взрыва погиб житель села Гасангая Ягуар Алигейдар оглу Хадыев (1989 года рождения).

В ANAMA напомнили, что угроза мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях все еще сохраняется.

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