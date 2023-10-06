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Армяне выращивали в Ходжалы наркосодержащие растения на миллионы долларов

Армяне выращивали в Ходжалы наркосодержащие растения на миллионы долларов

Выявленные факты и общая ситуация дают основание говорить, что на этих территориях, которые 30 лет не контролировались, была организована лишь преступная деятельность.

Об этом журналистам сказал руководитель пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев на территории в Ходжалы, где была обнаружена плантация наркотиков.

По словам Эльшада Гаджиева, к этой преступной деятельности было привлечено и местное население: «В селе Баллыджа Ходжалинского района была обнаружена крупная плантация наркотиков».

Он отметил, что приглашенные специалисты установили, что наркотические средства вывозились на черный рынок: «Думаем, что на этих территориях на миллионы долларов выращивались наркосодержащие растения».

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