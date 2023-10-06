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Россия откроет Генконсульство в Гафане

Россия откроет Генконсульство в Гафане

В Мегри состоялась встреча Руководителя передовой группы МИД России по открытию Генерального консульства России в Гапане.

Обсуждались перспективы скорейшего открытия нового российского консульского учреждения, которое значительно упростит доступ проживающих на юге Армении граждан России к консульским услугам.

Кроме того, констатировано, что новое Генконсульство «внесет вклад в дальнейшее укрепление российско-армянских отношений и стабилизацию ситуации в регионе, а также будет способствовать наращиванию культурно-гуманитарного, торгово-экономического и межрегионального сотрудничества».

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Россия откроет Генконсульство в Гафане
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