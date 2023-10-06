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В WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp намерены внедрить в мессенджер функцию блокировки чатов с помощью пароля. Нововведение уже доступно для некоторых пользователей, сообщает портал WABetaInfo.

В бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.21.8 появилась возможность блокировать чаты в мессенджере с помощью пароля. Причем чаты могут быть заблокированы при помощи единого пароля устройства, с помощью биометрии или кодом, отличным от пароля для разблокировки смартфона.

Возможность защитить чаты с помощью дополнительного пароля значительно повышает защищенность переписки даже в том случае, если кто-то узнает пароль блокировки экрана устройства и получит доступ к смартфону. Кроме того, заблокированные чаты выводятся в отдельный раздел, который открывается при вводе пароля — так злоумышленники даже не смогут увидеть список скрытых переписок.

Функция установки пароля для блокировки чатов находится в стадии разработки и станет доступна пользователям стабильных сборок WhatsApp в одном из будущих обновлений мессенджера на Android и iOS.

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