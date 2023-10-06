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Армения опоздала на поезд. Окончательно! «Зангезурский коридор» сместился на территорию Ирана

Армения опоздала на поезд. Окончательно! «Зангезурский коридор» сместился на территорию Ирана

«Зангезурский коридор» смещается на территорию Ирана. В Зангилане, вблизи посёлка и пограничной заставы Агбенд, состоялась церемония закладки фундамента автомобильного моста между Азербайджаном и Ираном.

В мероприятии приняли участие вице-премьер, сопредседатель Госкомиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах между Азербайджаном и Ираном Шахин Мустафаев и министр дорог и градостроительства Ирана, сопредседатель Комиссии со стороны Ирана Мехрдад Базрпаш.

Новый мост станет частью коммуникаций между основной территории Азербайджана и Нахчываном последующем выходом на Турцию. То есть «Зангезурского коридора», который должен был пройти по территории Армении, но открытием которого Ереван непозволительно «затянул».

Напомним: самый удобный путь от Каспия к Средиземному морю проходит по территории Армении. Но в конце восьмидесятых именно Ереван выбрал тактику блокирования коммуникаций и железнодорожной блокады Нахчывана. Об открытии коммуникаций договорились ещё в ноябре 2020 года, но Армения в этом направлении не сделала ровным счётом ничего. В результате в очередной раз упустила шанс встроиться в масштабные экономические проекты в регионе и « забетонировала» свою инфраструктурную изоляцию. Работа над созданием нового коммуникационного хаба идёт без неё. 25 сентября нынешнего года президент Азербайджана и Турции подписали протокол о прокладки железной дороги Карс-Нахчыван.

Ещё 11 марта 2022 года Азербайджан и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, где речь идёт о прокладке коммуникаций между экономическим районом Восточный Зангезур и НАР по территории Ирана. В сентябре у того же посёлка Агбенд участием вице-премьера Шахина Мустафаева и министра дорог и градостроительства Ирана Рустама Гасими уже был заложен фундамент одного автомобильного моста – специалисты понимают, что здесь ожидается такой транспортный поток, с которым один мост не справится даже теоретически.

Армения Азербайджану при таком раскладе просто не нужна. Наша страна открывает дорогу в Нахчыван по территории Ирана. Это не только решает проблемы НАР, но и увеличивает потенциал транспортного коридора Восток-Запад, расширяет коммуникационно – логистическое взаимодействие между странами региона и создает дополнительные возможности для всех участников. У Армении был шанс заполучить этот транспортный поток на свою территорию, но она его бездарно упустила. И это уже не наши проблемы.

Отдел политики Minval.az

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