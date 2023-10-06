Самед Сеидов: Резолюция Европарламента будет выброшена на свалку истории

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Эта резолюция не первый документ, принятый против Азербайджана. Подобные резолюции принимаются каждый раз, когда колониальная политика проармянских сил во главе с Францией терпит неудачу.

Об этом депутат Самед Сеидов сказал в ходе обсуждения на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса резолюции Европарламента от 5 октября 2023 года, передает АПА.

Депутат отметил, что «в этот раз Франция и ряд стран собрались вокруг этой резолюции, ставя под сомнение победу Азербайджана, вопрос статуса».

«Попытки разместить войска внешних сил на территории Азербайджана и тем самым поставить под угрозу независимость Азербайджана полностью провалились. Ненависть к Азербайджану в этой резолюции также вытекает из того факта, что их шансы вмешаться в дела Азербайджана были полностью отвергнуты нами», – сказал он.

«Больше никто не может подвергнуть сомнению территориальную целостность Азербайджана. Поэтому следует четко заявить, что данная резолюция является исламофобской, трусливой резолюцией. Мы перечеркнем эту резолюцию. После принятия этой резолюции в Гранаде лидеры европейских стран говорили об отношениях высокого уровня с Азербайджаном, и заявили, что санкции не будут в силе. Они сами перечеркнули эту резолюцию. Эта резолюция, как и другие, будет выброшена на свалку истории», – подчеркнул Самед Сеидов.