Россия проанализирует результаты работы однодневной миссии ООН в Карабахе

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Однодневная миссия ООН впервые за последний десяток лет посетила Карабах, Москва намерена проанализировать результаты ее работы и ждет отчета.

Об этом заявил на брифинге заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

«Насколько нам известно, речь идет об однодневной миссии ООН, и мы ждем сейчас отчета, – отметил он. – В любом случае такая ооновская миссия впервые заехала на эту территорию за последний десяток лет».

«Однодневная миссия ООН, по существу, сделала то, что возможно в данной ситуации, а это – опрос жителей и осмотр того, насколько случившееся отразилось на инфраструктуре, в первую очередь на гражданских объектах в Карабахе, – отметил он. – Пока то, что поступило [из отчета миссии], свидетельствует о том, что серьезных разрушений нет, что не повреждены культовые сооружения и так далее».