Милли Меджлис Азербайджана принял заявление по резолюции Европарламента

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Милли Меджлис в ответ на предвзятую резолюцию Европарламента сделал заявление. Заявление зачитал депутат Турал Гянджалиев.

Отметим, что в парламенте создана комиссия для подготовки проекта заявления относительно резолюции Европарламента от 5 октября 2023 года. Председателем комиссии является Низами Сафаров, членами комиссии – Эльман Мамедов, Агия Нахчыванлы, Турал Гянджалиев, Рази Нуруллаев.

В заявлении говорится, что Милли Меджлис выражает решительный протест против предвзятой и необъективной резолюции, принятой Европарламентом 5 октября 2023 года и решительно осуждает это действие, направленное против нашей страны: «Напоминаем, что у Азербайджана нет никаких обязательств перед Европарламентом. Было бы лучше, если бы Европарламент занимался охватившими Европу исламофобией, антисемитизмом, массовыми и грубыми нарушениями прав мигрантов и другими подобными глубоко укоренившимися проблемами.

Упомянутая резолюция была подготовлена при подстрекательстве французского правительства на основе ложной информации антиазербайджанских, исламофобских депутатов, большинство из которых являются выходцами из этой страны, по наущению. Этот шаг Европарламента является еще одним ярким примером того, что он проводит политику двойных стандартов и доказывает его избирательный подход к вопросам.