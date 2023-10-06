Мишель заявил, что Алиев и Пашинян согласились на встречу в Брюсселе

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры Армении и Азербайджана согласились принять участие во встрече в Брюсселе в конце октября, передает РИА Новости.
Перед началом неформального саммита ЕС в Гранаде Мишель сказал, что принял решение пригласить премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева на встречу в Брюсселе и, по его словам, оба они согласились.
«Мы намерены проделать большую работу для нормализации отношений Азербайджана и Армении», — сообщил глава Евросовета.