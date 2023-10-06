Азербайджан и Казахстан успешно сотрудничают на международной арене

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Азербайджан и Казахстан успешно сотрудничают на международной арене.

Об этом было сказано в ходе встречи посла Казахстана в Азербайджане Алима Байеля с помощником президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикметом Гаджиевым.

На встрече с удовлетворением были отмечены ускорившиеся темпы двусторонней кооперации. Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня. Особое внимание было уделено тематике транспортно-логистического сотрудничества и коммуникаций. Также была подчеркнута важность предстоящего 10-го юбилейного Саммита Организации тюркских государств, который состоится 3 ноября 2023 г. в Астане.

Помощник президента Азербайджана поблагодарил братский Казахстан за поддержку и конструктивный подход к развитию двусторонних и многосторонних отношений, решению региональных вопросов. В свою очередь, Посол А. Байель отметил, что Казахстан выступает за мир и взаимовыгодное сотрудничество в регионе. Стороны договорились продолжить сложившуюся практику регулярных встреч для сверки часов.