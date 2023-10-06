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Что делать с миротворцами?

Что делать с миротворцами?

В СМИ и социальных сетях распространяется видео: бронетранспортер российских миротворцев на пустых улицах Ханкенди. Боевой задачи по поддержанию порядка никто не отменял – по крайней мере пока. Вопрос, как надолго это «пока». Тем более что посты миротворцев вдоль более не существующей линии соприкосновения свернуты. Армянские источники называют конкретные даты: по их сведениям, российские миротворцы покинут Карабах уже в ноябре нынешнего года. О том, что «дни российских миротворцев в Карабахе сочтены», им здесь «некого охранять» после того, как из Карабаха «уехали все армяне», заголосили и армянские лоббисты в России уровня Константина Затулина. Официальные источники молчат. В Москве на уровне МИДа отделываются расплывчатыми заявлениями – дескать, этот вопрос будет решаться в ходе контактов с Азербайджаном.

С одной стороны, после того, как Азербайджан провёл свои локальные антитеррористические мероприятия, незаконная армянская военная инфраструктура в азербайджанском Карабахе была уничтожена, хунта капитулировала, острая нужда в присутствии миротворцев действительно отпала. Ведь их задача – стоять между противоборствующими ВООРУЖЕННЫМИ сторонами. А организованных вооруженных армянских структур в Карабахе уже не осталось. Именно сейчас в Ханкенди, Агдере, Ходжавенде стартует та работа, которая должна была начаться ещё в ноябре-декабре 2020 года – демонтаж структур, созданных незаконной хунтой, восстановление суверенитета Азербайджана, реинтеграция местного армянского населения… С поддержанием порядка справятся азербайджанские силовые структуры, в том числе и в случае массового возвращения уехавших ныне в Армению карабахских армян.

Другой вопрос, что срок пребывания РМК в регионе ещё не истёк. В ноябре 2020 года российских миротворцев развернули здесь на пять лет – до ноября 2025 года соответственно. Да, в международной практике существует механизм прекращения действия какого-либо соглашения, если обстановка изменилась. В Карабахе, где низложена хунта и разгромлены её вооруженные структуры, как раз такая ситуация. Здесь просто нет сторон, которые надо «разводить» и между которыми надо стоять. То есть основание для досрочного вывода миротворцев как бы тоже есть. Но кто сегодня в регионе может поставить вопрос о досрочном выводе миротворцев в практической плоскости?

В Азербайджане ещё недавно весьма жёстко критиковали росмиротворцев и за «проходной двор» в Лачине, и за сопровождение военных конвоев армянских НВФ, и за то, что, вопреки трехстороннему заявлению, в Карабахе продолжают действовать структуры незаконной хунты – и военные, и политические. Но сегодня эти проблемы Азербайджан решил самостоятельно и ещё наладил вполне конструктивное взаимодействие с РМК. К тому же в Баку предпочитают не обострять ситуацию на российском треке без крайней необходимости. Центр тяжести критики росмиротворцев переместился в Армению, где ещё недавно связывали с РМК надежды на рестарт «миацума» и едва ли не «Цхинвальский вариант», а сегодня обвиняют россиян в «предательстве». Но даже если Ереван попытается поставить вопрос о выводе РМК, голос Армении здесь явно не решающий – миротворцы размещены на территории Азербайджана. Что с ними делать, у Еревана спросят в последнюю очередь.

Но, как ни парадоксально, вопрос о досрочном выводе росмиротворцев может поставить сама Россия – хотя бы для того, чтобы перебросить личный состав на украинский фронт. Да, миротворцев Карабахе немного – чуть больше полутора тысяч, но это кадровые военные, а не наспех обученные «чмобики».

Соблазнительно было бы, конечно, попытаться закрепиться, но, во-первых, обстановка в Карабахе изменилась слишком сильно. А во-вторых, и, возможно, в главных, люди на украинском фронте нужны России уже сегодня. Точнее, нужны были еще вчера.

А значит, по крайней мере не исключено, что РМК все же придётся паковать чемоданы раньше срока.

Отдел политики Minval.az

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