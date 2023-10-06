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Главное Мир

Швейцария заплатит украинским беженцам за возвращение домой

Швейцария заплатит украинским беженцам за возвращение домой

Швейцарский Секретариат по миграции (SEM) разработал концепцию, согласно которой они могут предложить финансовую помощь беженцам с Украины за добровольный возврат на родину.

По информации SwissInfo, SEM готов заплатить до $4,4 тыс. каждому человеку.

Власти Швейцарии ожидают, что около 80% из 70 тыс. украинских беженцев, пребывающих в стране, предпочтут вернуться в Украину по собственной воле. Оставшиеся 20%, то есть примерно 14 тыс. человек, вероятно, останутся в Швейцарии даже после истечения миграционного статуса S в 2024 или 2025 году.

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