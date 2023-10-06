Швейцария заплатит украинским беженцам за возвращение домой

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Швейцарский Секретариат по миграции (SEM) разработал концепцию, согласно которой они могут предложить финансовую помощь беженцам с Украины за добровольный возврат на родину.

По информации SwissInfo, SEM готов заплатить до $4,4 тыс. каждому человеку.

Власти Швейцарии ожидают, что около 80% из 70 тыс. украинских беженцев, пребывающих в стране, предпочтут вернуться в Украину по собственной воле. Оставшиеся 20%, то есть примерно 14 тыс. человек, вероятно, останутся в Швейцарии даже после истечения миграционного статуса S в 2024 или 2025 году.