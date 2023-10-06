Шарль Мишель обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий

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Глава Евросовета Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и обвинил ее в превышении полномочий, передает Spiegel.

Так, в интервью немецкому изданию Мишель, в качестве примера превышения полномочий фон дер Ляйен, привел миграционное соглашение с Тунисом. По словам главы Евросовета, фон дер Ляйен подписала его совместно с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и итальянкой Джорджией Мелони, однако Совет ЕС «остался в стороне».

Пресс-секретарь ЕК Арианна Подеста назвала заявление Мишеля «частично ложным», отметив, что Еврокомиссия вела переговоры по соглашению с Тунисом с начала лета и неоднократно докладывала послам стран-членов о наиболее важных моментах и ходе переговоров. «Комиссия пользуется полной политической поддержкой Европейского совета, в том числе в своих заключениях от июня 2023 года, и добивается практического и эффективного прогресса в борьбе с нелегальной миграцией», — подчеркнула Подеста.

Как отмечает Spiegel, с одной стороны, Мишель обвиняет главу ЕК в превышении своих полномочий, но с другой сам превышает свои полномочия, предлагая Украине перспективу присоединения к 2030 году — что никак не предусмотрено правилами присоединения. Конфликт между двумя еврочиновниками газета называет «причудливой борьбой за власть».