Армения негодует из-за работы делегации ООН по Карабаху

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МИД Армении выразил негодование работой делегации ООН по Карабаху, пресс-релиз опубликован на сайте армянского внешнеполитического ведомства.

«Армения с глубокой озабоченностью и разочарованием восприняла информацию о визите делегации ООН в Карабах во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане и опубликованный по его «итогам» пресс-релиз», — указано в сообщении.

В армянском МИД заявили, что визит делегации ООН 2 октября «не отражает ожидания армянской стороны и международного сообщества».