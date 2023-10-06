Мэр Одессы эмоционально ответил Путину за «русский» город

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Как сообщал «Минвал», 5 октября на заседании клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что украинский город Одесса якобы «русский и чуть-чуть еврейский» город.

«Могу сказать, что Одесса – это, конечно, русский город. Чуть-чуть еврейский, как мы сейчас говорим. Чуть-чуть. Но сейчас не будем на этот счет рассуждать», – сказал Путин.

На слова президента России отреагировали в Украине, в том числе мэр Одессы Геннадий Труханов в Facebook.

«За это время вы так ничего и не поняли за Одессу. Может, потому она для вас АдЭса. Одесса – свободный город. А значит – украинский. И именно вы сделали так, чтобы в каждом первом одессите была ненависть ко всему русскому. За тысячи невинно убитых. За разрушенные города, дома и судьбы. За уничтоженную вашей ракетой одесскую святыню – Спасо-Преображенский кафедральный собор. За сегодняшнюю Харьковщину. И вам все мало. Да, Одесса – это свободный украинский город, для которого словосочетание «русский город» – хуже любого другого оскорбления», – заявил он.