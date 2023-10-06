Заместители глав МИД стран ОТГ встретились в Стамбуле

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В Стамбуле прошла встреча заместителей министров иностранных дел стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ). Данную информацию приводит МИД Турции.

Отмечается, что в заседании также приняли участие заместители министров стран-наблюдателей – Северного Кипра, Венгрии и Туркменистана.

Участники встречи обсудили подготовку к предстоящему 10-му саммиту лидеров ОТГ, который пройдет в Казахстане. Кроме того, представители ведомств обсудили сотрудничество и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Азербайджан на встрече представил замглавы МИД Самир Шарифов.