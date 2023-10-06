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SOCAR получила от «Лукойла» кредит на сумму $1,5 млрд

SOCAR получила от "Лукойла" кредит на сумму $1,5 млрд

Российская компания «Лукойл» предоставила азербайджанской госкомпании SOCAR кредит на сумму $1,5 млрд для возобновления переработки на турецком нефтеперерабатывающем заводе STAR. Об этом сообщает агентство Reuters. Мощность НПЗ составляет 200 тыс. баррелей в сутки.

Как ожидается, «Лукойл» начнет поставлять нефть марки Urals на завод STAR с октября.

Три танкера, зафрахтованные «Лукойлом», – Azure Celeste, Ocean Faye и Sea Fidelity – направляются в Турцию из Приморска, у каждого на борту по 100000 тонн нефти Urals, следует их данных LSEG. По словам одного из источников агентства, танкеры везут первую партию нефти в рамках нового соглашения о поставках.

Сообщается, что сделка позволит STAR снова перерабатывать российскую нефть и даст «Лукойлу» еще одного клиента в непосредственной близости от российских портов на фоне того, что большинство европейских нефтеперерабатывающих заводов прекратили импортировать ее нефть в соответствии с санкциями ЕС.

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