Шевченко: Азербайджан получил почти полный флеш своих давних врагов

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Политолог и журналист Максим Шевченко в своем ТГ-канале прокомментировал захват Азербайджаном главарей хунты карабахских сепаратистов.

«Азербайджан получил почти полный флеш своих давних врагов. Для флеш-ройяля не хватает разве что Саргсяна и Кочаряна.

Со времен Второй Мировой не бывало, чтобы такое количество видных вождей противника одновременно попадали в плен и оказывались на скамье подсудимых.

Конечно, Баку ни в коем случае не откажется от большого и показательного процесса, который вскроет всю правду об этнических чистках конца 80-х – начала 90-х, когда около миллиона азербайджанцев были под угрозой смерти изгнаны из своих домов», – отметил он.

«Думаю, что мы еще раз узнаем также и правду о событиях в Сумгайыте и Баку. Жаль, нельзя Горбачева и Ельцина притащить для дачи свидетельских показаний.

Западный мир привык судить тех, кого захватывал в своих колониальных и захватнических войнах. Впервые его этно-политический авангард окажется на скамье подсудимых», – заявил Шевченко.

«Российская пропаганда винит в этом Пашиняна, но спокойный читатель задает вопрос: «А что Россия должна была воевать с Азербайджаном за «проект Арцах»?», – рассуждает политолог.