Япония проявляет интерес к ненефтяной продукции Азербайджана

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Посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада выразил надежду на то, что в будущем на японский рынок поступит больше азербайджанской продукции.

Об этом дипломат заявил на конференции «Архитектурное наследие: современные и будущие тенденции».

По его словам, которые приводит «Репорт», японские компании уже продают азербайджанскую продукцию на внутреннем рынке: «В нашей стране есть интерес к ненефтяной продукции Азербайджана. Некоторые товары сегодня уже имеются в продаже. Для того чтобы расширить этот перечень, необходимо решить вопросы, связанные с повышением качества, поскольку действуют жесткие правила по выходу на японский рынок. Для решения этих вопросов некоторые японские компании начали сотрудничество», – сказал посол.