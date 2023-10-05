ОЗА обвинила Европарламент в крестовом походе против Азербайджана

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Решительно осуждаем очередную азербайджанофобскую резолюцию, принятую 5 октября Европейским парламентом, вот уже более 30 лет осуществляющим крестовый поход против Азербайджана.

Эти слова нашли отражение в заявлении Общины Западного Азербайджана по данному вопросу.

«Напомним, что еще в 1988 году, когда Армения в массовом порядке изгнала азербайджанцев, Европейский парламент, приняв резолюцию под названием «Ситуация в Советской Армении», выразил поддержку территориальным притязаниям Армении и преступлениям против человечности, совершенным в этой стране против азербайджанцев.

Продолжая в последней резолюции дискриминацию против Азербайджана на этнической и религиозной почве, Европейский парламент вмешался во внутренние дела Азербайджана, продемонстрировал подход, посягающий на его территориальную целостность и суверенитет. Двуличные парламентарии, закрывающие глаза на меры, принимаемые правительством Азербайджана в области реинтеграции армянских жителей Карабаха, и расценивающие выезд некоторой их части в Армению как «этническую чистку», почему-то не желают видеть того, что более одного миллиона азербайджанцев подверглись этнической чистке», – говорится в заявлении.

Подчеркивается, что карабахские армяне нужны Европейскому парламенту и некоторым кругам не реинтегрированными, равноправными гражданами Азербайджана, а в качестве инструмента для осуществления гнусной политики против Азербайджана. Всем известно, что после падения незаконного режима в Карабахе правительство Армении в целях предотвращения неизбежной реинтеграции проживающих там армян в Азербайджан организовало их переселение в Армению. Помимо этого, остатки армянской армии, покидая Карабах, минировали находящиеся там гражданскую инфраструктуру, административные здания, частные жилые дома, посевные площади, приведя их в непригодное для проживания состояние. Кроме того, мы еще помним, как всего лишь две недели назад определенные западные круги в контексте свободы перемещения требовали от Азербайджана создать условия для переселения карабахских армян в Армению.

Европейский парламент, твердящий о праве на возвращение, каких-то международных механизмах для уехавших армян, почему-то не выдвигает такое же требование в отношении азербайджанских беженцев, которые должны вернуться в Армению.

Отмечено, что звучащие в резолюции призывы к заполнению Европейским Союзом «геополитической пустоты» в регионе и отправке военной помощи Армении свидетельствуют о неоколониалистическом мышлении Европейского парламента и намерении ввергнуть регион в кровопролитие. Именно этой колониальной цели служит выраженное в документе требование к Азербайджану допустить на свои территории миссию Европейского Союза в Армении.

«Все это еще раз свидетельствует о том, что главное для Европейского Союза – это не права человека, международное право и мир между Арменией и Азербайджаном, а сохранение и в дальнейшем углубление напряженности в регионе ради своих презренных намерений.

Призываем Европейский парламент отказаться от предвзятого и опасного подхода, уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, оказать поддержку мирному возвращению в условиях безопасности и уважения достоинства изгнанных из Армении азербайджанцев и установлению в регионе устойчивого мира, основанного на реинтеграции и сосуществовании», – отмечается в заявлении общины.