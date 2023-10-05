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«Z-патриот» ответил Симоньян: Сбрасывайте свои теоретические ядерные бомбы на Армению

«Z-патриот» ответил Симоньян: Сбрасывайте свои теоретические ядерные бомбы на Армению

Писатель, историк, публицист и т.н. «Z-патриот» Александр Картавых в своем ТГ-канале гневно отреагировал на идею российской пропагандистки Маргариты Симоньян устроить термоядерный взрыв над Сибирью с целью напакостить Западу.

«Тут прекрасно всë. Армяне предлагают взрывать ядерные бомбы над Сибирью, чтоб их дети не пользовались гаджетами.

Это настолько плохо, что даже хорошо. Великолепный план, Маргарита. Просто ох###ый, если я правильно понял. Надежный, как швейцарские часы», – отметил историк.

«Причем понятно, что она просто что-то сморозила, может даже без злого умысла. То есть я как бы и не сильно возмущен. Но ептеть, она же ПРОПАГАНДИСТ, то есть профессиональный боевой медийщик. Один из генералов информационной войны. И она несет то, что даже за уши притягивать не надо. Ядерные бомбы над Сибирью, за###сь план, вообще кайф.

И вопросы к уровню компетенции возникают. Ну, если ты сама просто по приколу можешь выдать для западной прессы заголовок уровня: «КРЕМЛЕВСКИЕ ПРОПАГАНДИСТЫ ПРИЗЫВАЮТ К ЯДЕРНЫМ БОМБАРДИРОВКАМ СИБИРИ!!!», то я не знаю… Может в отпуск пора сходить, голову проветрить? Провести время с семьей. Курсы повышения квалификации пройти. В общем, нужно перестать быть информационным лампасом, который сам себя зачем-то периодически окунает в кринж. Это же очень непрофессионально», – утверждает Александр Картавых.

«Короче, испанский стыд. Можно вот этого поменьше, я вас прошу. Без прогрева гоев. Сбрасывайте свои теоретические ядерные бомбы на Армению и никто особо переживать не будет», – подытожил он.

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