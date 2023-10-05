Полиция Азербайджана взяла под охрану религиозные объекты на освобожденных территориях (видео) |
Анкара осудила антиазербайджанскую резолюцию Европарламента |
Макрон против антиазербайджанских санкций |
Мишель пригласил лидеров Азербайджана и Армении на переговоры в Брюссель |
Пашинян официально признал в Гранаде принадлежность Карабаха Азербайджану |
Более 50 человек погибли при ударе ВС РФ по магазину в Харьковской области (обновлено, фото, видео) |
Путин: Армения признала Карабах частью Азербайджана (видео) |
Сотрудник МВД Азербайджана подорвался на противопехотной мине |
Выступление Маска на Международном конгрессе астронавтики в Баку (видео) |
Главное Политика

Индия опровергает свою проармянскую позицию

Индия опровергает свою проармянскую позицию

Индия будет продолжать призывать и Азербайджан, и Армению к дальнейшему диалогу по мирному процессу.

Об этом на брифинге сказал спикер МИД Индии Ариндам Багчи.

«Мы продолжаем следить за ситуацией и призываем стороны продвигаться вперед в обеспечении долгосрочного мира и безопасности посредством диалога, который в первую очередь включает благополучие гражданского населения», – сказал он.

Индия высказывает объективное мнение по поводу последних событий в Карабахе, не занимая при этом ничью сторону и равноправно призывая к мирному диалогу и Армению в том числе, сказал представитель МИД.

Теги:
Из этой рубрики
ОЗА обвинила Европарламент в крестовом походе против Азербайджана
Политика

ОЗА обвинила Европарламент в крестовом походе против Азербайджана

2023/10/05, 22:27
Бюро ПА ОБСЕ отвергло антиазербайджанские инициативы
Политика

Бюро ПА ОБСЕ отвергло антиазербайджанские инициативы

2023/10/05, 21:27
Анкара осудила антиазербайджанскую резолюцию Европарламента
Политика

Анкара осудила антиазербайджанскую резолюцию Европарламента

2023/10/05, 21:20
Ильгар Велизаде: Это будет суд над "миацумом"
Политика

Ильгар Велизаде: Это будет суд над «миацумом»

2023/10/05, 21:20
Макрон против антиазербайджанских санкций
Политика

Макрон против антиазербайджанских санкций

2023/10/05, 21:02
Мишель пригласил лидеров Азербайджана и Армении на переговоры в Брюссель
Политика

Мишель пригласил лидеров Азербайджана и Армении на переговоры в Брюссель

2023/10/05, 20:37
Индия опровергает свою проармянскую позицию
Политика

Индия опровергает свою проармянскую позицию

2023/10/05, 19:55
Пашинян официально признал в Гранаде принадлежность Карабаха Азербайджану
Политика

Пашинян официально признал в Гранаде принадлежность Карабаха Азербайджану

2023/10/05, 19:35
Макрон, Шольц, Пашинян и Мишель сели за стол переговоров в Гранаде (видео)
Политика

Макрон, Шольц, Пашинян и Мишель сели за стол переговоров в Гранаде (видео)

2023/10/05, 19:08