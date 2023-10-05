Индия опровергает свою проармянскую позицию

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Индия будет продолжать призывать и Азербайджан, и Армению к дальнейшему диалогу по мирному процессу.

Об этом на брифинге сказал спикер МИД Индии Ариндам Багчи.

«Мы продолжаем следить за ситуацией и призываем стороны продвигаться вперед в обеспечении долгосрочного мира и безопасности посредством диалога, который в первую очередь включает благополучие гражданского населения», – сказал он.

Индия высказывает объективное мнение по поводу последних событий в Карабахе, не занимая при этом ничью сторону и равноправно призывая к мирному диалогу и Армению в том числе, сказал представитель МИД.