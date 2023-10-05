МИД: Попытки Франции применить неоколониальный опыт на Южном Кавказе недопустимы

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Лицемерием является факт того, что Франция, как одна из стран, которые до сих пор придерживаются неоколониализма, не придавая никакого значения правам человека в рамках своей колониальной политики, сегодня именует себя якобы защитником прав человека и международного права.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Отмечено, что подходы Франции, свяазанные с необоснованными претензиями, неоколониальными амбициями, стремлениями к колониализму, обречены на провал.

«Сегодня, вместо того, чтобы взять на себя ответственность за свое колониальное прошлое, кровавые колониальные преступления и акты геноцида и извлечь уроки из истории, Франция, поддерживая армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана, с помощью геополитической конкуренции и своей колониальной политики, основанной на «ориентализме», пытается применить неоколониальный ненавистнический опыт в регионе Южного Кавказа, что опасно и неприемлемо», – подчеркивается в сообщении.