МИД: Попытки Франции применить неоколониальный опыт на Южном Кавказе недопустимы

Лицемерием является факт того, что Франция, как одна из стран, которые до сих пор придерживаются неоколониализма, не придавая никакого значения правам человека в рамках своей колониальной политики, сегодня именует себя якобы защитником прав человека и международного права.
Об этом сообщили в МИД Азербайджана.
Отмечено, что подходы Франции, свяазанные с необоснованными претензиями, неоколониальными амбициями, стремлениями к колониализму, обречены на провал.
«Сегодня, вместо того, чтобы взять на себя ответственность за свое колониальное прошлое, кровавые колониальные преступления и акты геноцида и извлечь уроки из истории, Франция, поддерживая армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана, с помощью геополитической конкуренции и своей колониальной политики, основанной на «ориентализме», пытается применить неоколониальный ненавистнический опыт в регионе Южного Кавказа, что опасно и неприемлемо», – подчеркивается в сообщении.