Почти 50 человек погибли при ударе ВС РФ по магазину в Харьковской области

193 Просмотров

В четверг около 13:15 по Киеву российские войска нанесли ракетный удар по кафе и магазину в Купянском районе. В это время там находилось множество гражданских лиц, сообщил глава Харьковской областной военной администрации в своем телеграм-канале.

«По данным на сейчас, из-под завалов извлекли тела 48 человек, среди них мальчик шести лет», — сообщил Синегубов.

Кроме того, известно о шести пострадавших, в том числе один ребенок.

На месте удара продолжают работу сотрудники экстренных служб.

Украинские СМИ пишут, что во время ракетного удара в кафе возле магазина проходил поминальный обед, поэтому число жертв оказалось таким высоким.

«Все, кто помогают России обходить санкции, преступники. Все, кто поддерживают Россию до сих пор, поддерживают зло. Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою агрессию новой нормой для всего мира», — прокомментировал произошедшее президент Украины Владимир Зеленский.

Он пообещал ответить «справедливо и мощно».