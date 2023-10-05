Пашинян, Макрон, Шольц и Мишель встретятся в Гранаде без Алиева

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Лидеры Армении, Франции, Германии и Евросовета Никол Пашинян, Эмманюэль Макрон, Олаф Шольц и Шарль Мишель проведут в Гранаде встречу, несмотря на отсутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом журналистам сообщил выскопоставленный представитель ЕС на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде, передает ТАСС.

«Четырехсторонняя встреча лидеров Армении, Франции, Германии и Евросовета пройдет, чтобы обсудить текущую ситуацию, обсудить, что ЕС может сделать, перспективы дальнейшей работы над нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном, а также практические меры по продвижению и углублению повестки ЕС – Армения», – сказал он.