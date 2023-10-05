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Алиев — не тот лидер, которому Мишель смеет что-то «указывать»

Алиев — не тот лидер, которому Мишель смеет что-то «указывать»

Шарль Мишель, глава Евросовета, по прибытии в Гранаду решил прокомментировать отказ Азербайджана от пятисторонней встречи. И плюхнулся в лужу. Судите сами: «Я говорил два дня назад с президентом Алиевым, и я ясно сказал ему, что у него не может быть территориальных претензий к Армении. Это должно быть сказано громко вслух и нужно гарантировать, что есть взаимное признание территориальной целостности, – надувал щеки глава Евросовета и бывший премьер Бельгии. — Я не намерен комментировать решение Алиева не приезжать в Гранаду здесь на людях, я все выскажу ему лично, что я об этом думаю».

Для начала, вынуждены посоветовать господину Мишелю и его команде следить за новостями перед тем, как выходить к микрофонам и что-то заявлять. Потому как в интервью «Евроньюс» (!) 2 августа нынешнего года президент Ильхам Алиев заявил: «У нас нет территориальных претензий к армянам, хотя до войны в Армении проживали сотни тысяч азербайджанцев, в отношении которых была применена полномасштабная этническая чистка, их культурное и религиозное наследие было полностью уничтожено. Тем не менее, у нас нет никаких территориальных претензий».

Еще раньше, 25 мая, в Москве, на заседании Евразийского совета президент Азербайджана также подчеркнул, что территориальных претензий к Армении у Азербайджана нет. Какого еще «громко вслух» хочет Мишель? Руководство ЕС просто не в курсе? Мишелю не доложили? Или он решил по-быстрому набрать очки и убедить аудиторию, будто бы это Европа «спасает Армению»? Но если так, то главе Евросовета лучше помнить: Азербайджан — не та страна, на которую можно безнаказанно возводить напраслину. А Ильхам Алиев — не тот лидер, которому Мишель будет что-то «указывать».

А ответственность за свои слова в политике еще никто не отменял.

Отдел политики Minval.az

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