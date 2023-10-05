На станциях метро внедрены специальные механизмы контроля

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В целях регулирования пассажиропотока на станциях бакинского метрополитена в утренние (07:00-10:00) и вечерние (17:30-19:30) часы пик, а также днем, когда меняются учебные смены в учебных заведениях внедрены специальные механизмы контроля.

Как сообщили в Бакинском метрополитене, в целях предотвращения перегрузки платформ и регулирования потока пассажиров усилен контроль на эскалаторных площадках, в верхних вестибюлях, а также в переходах и у входа на станции.

Во избежание задержек в движении поездов на наиболее загруженных станциях выделены дополнительные работники и составлен график дежурства.